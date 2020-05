Lotos i PSE łączą siły w projekcie wodorowym Alert

Grupa Lotos uruchamia projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji w rynku energii. Przy jego realizacji współpracować będzie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, które są operatorem systemu przesyłowego w Polsce i są odpowiedzialne za bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki temu projektowi Lotos chce wejść szerszej w paliwa alternatywne, w tym wodór.

List intencyjny

Obie spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa zamierzają w ciągu najbliższych dni podpisać list intencyjny w tej sprawie. Współpraca z PSE to po podpisaniu listu intencyjnego z miastem Tczew na dostawy wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi oraz zakończeniu studium wykonalności terminala LNG małej skali w Gdańsku, kolejny przykład poszukiwania rozwoju paliw alternatywnych.

Lotos cytuje wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, który powiedział, że wodór przez wielu ekspertów uznawany jest za paliwo przyszłości, jednak na drodze do jego popularyzacji stoi jeszcze szereg wyzwań. – Między innymi opracowanie metody jego pozyskiwania, efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne – powiedział Jacek Sasin.

Lotos zamierza pozyskać elektrolizery, by produkować zielony wodór oraz zweryfikować możliwość współpracy tych urządzeń ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Elektrolizery wykorzystują energię elektryczną do rozkładu wody na wodór i tlen. Włączenie ich w systemy energii odnawialnej stwarza wyjątkowe możliwości.

Lotos traktuje wodór jako element przyszłej transformacji koncernu

Lotos stara się uczestniczyć w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem ma być wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. – Dziś rozpoczynamy współpracę z PSE. Niedawno podpisaliśmy list intencyjny z Tczewem na dostawy wodoru do napędu autobusów komunikacji miejskiej. To pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategię, zgodnie z którą chcemy umacniać swoją pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji – podkreślił Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos. – Projekty wodorowe to ważny element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Lotos oraz dywersyfikacji jej przyszłych przychodów. Zamierzamy wykorzystać nasz potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Dlatego też uruchamiamy kolejną inicjatywę, w której chcemy uczyć się nowych technologii we współpracy z ekspertami branży elektroenergetycznej – dodaje Marian Krzemiński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos.

Jak elektrolizery wpłyną na pracę KSE?

PSE, jako operator systemu przesyłowego wyraża zainteresowane badaniem możliwości świadczenia usług systemowych przez elektrolizery i ich wpływem na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Dlatego też naszą wiedzą chcemy wspierać tego typu inicjatywy – mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE SA. – Wyniki tych prac będą mogły być wykorzystane przez PSE do zapewnienia stabilizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, zwłaszcza w kontekście planowanego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. Powinno to również wpłynąć na ekspansję rynku wodoru i rozwiązań zeroemisyjnych oraz zostać wykorzystane przy realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego – czytamy w komunikacie Lotosu.

Prowadzonych jest wiele badań i projektów rozwojowych na całym świecie w celu znalezienia optymalnych rozwiązań związanych z produkcją wodoru, przy wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej i konwencjonalnej. W rozwiązaniach tych wodór produkowany jest w procesie elektrolizy. Następnie może być wykorzystany na cele przemysłowe, transportowe, czy też, w momencie wyższego zapotrzebowania na energię, może posłużyć do wspomagania sieci energetycznej.Lotos realizuje projekt „Pure H2”, który otrzymał dofinansowanie z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. W jego ramach planowane jest wybudowanie instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie.

Polska przygotowuje się do opracowania swojej strategii wodorowej. Elementem tego planu może działalność wodorowa Grupy Lotos, która pracuje nad swoją mapą drogową w tym zakresie. Ma ona wskazać działania, harmonogram i hierarchię ich wdrożenia, pozwalając na wykorzystanie istniejących przewag i silnych stron koncernu. – Założenia tego dokumentu zostaną oparte na dotychczasowej działalności związanej z produkcją wodoru na własne potrzeby oraz realizacją projektów badawczych takich jak Hestor (dotyczący opracowania technologii magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go w procesach rafineryjnych), czy wspomniany Pure H2.

Lotos szuka partnera do projektu paliw alternatywnych

Koncern zamierza też stworzyć strategię paliw alternatywnych. Obecnie trwa proces wyboru partnera, który po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, dokona dogłębnej analizy i zidentyfikuje najbardziej atrakcyjne kierunki rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie do 2030 roku.

Lotos/Bartłomiej Sawicki