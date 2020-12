Majewski: Biometan idealnie wpisuje się w unijną politykę klimatyczną Energetyka

Paweł Jan Majewski. Fot. Grupa Lotos

– Biometan pozwoli spółce utrzymać pozycję lidera rynku gazu i jednocześnie idealnie wpisuje się w unijną politykę klimatyczną – mówił prezes PGNiG Paweł Majewski. Grupa zakłada, że w 2030 roku krajowa produkcja metanu z surowców organicznych może wynieść cztery miliardy metrów sześc.

Czy biometan będzie filarem strategii PGNiG?

W raporcie AleBanku dot. energetyki odnawialnej, czytamy, że Grupa poinformowała, że zaangażowanie PGNiG w tworzenie rynku biometanu w Polsce będzie jednym z filarów zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. – Ambitnie, ale realnie zakładamy, że w ciągu dekady produkcja biometanu może u nas sięgnąć ok. 4 mld m sześc. Zdecydowanie warto podjąć to wyzwanie. Jeśli ten wolumen dorzucić do obecnego krajowego wydobycia gazu ziemnego, które też oscyluje wokół 4 mld m sześc., to pokryjemy z własnych zasobów ok. 40 procent naszego obecnego zapotrzebowania, wy- noszącego ok. 19 mld m sześc. rocznie. A przecież wiemy, że zanim osiągniemy zeroemisyjność, to zapotrzebowanie będzie jeszcze wzrastać – powiedział prezes Majewski.

Zdaniem szefa PGNiG, biometan wyprodukowany z surowców rolno-spożywczych znacząco poprawiłby strukturę bilansu gazu poprzez większe wykorzystanie zasobów krajowych. – Jego produkcja zmniejszyłaby zapotrzebowanie na import gazu ziemnego, a tym samym poprawiłaby bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie znaczące kwoty, przeznaczane obecnie na import gazu, zostałyby wykorzystane w kraju na projekty ukierunkowane na czyste technologie energetyczne – zaznaczył.

– Realizacja takich projektów staje się koniecznością wobec unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład prowadzi nas w kierunku całkowicie nowej wizji gospodarki. To program, który pozwala zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi i włączyć poszczególne kraje członkowskie, ale i całą Unię Europejską w globalną konkurencję. Chcemy, aby biometan stał się ważną częścią tego programu. Zależy nam, by na poziomie unijnym dla biometanu powstała podobna inicjatywa, jak istniejące już Hydrogen i Battery Alliances, w których też jesteśmy aktywni – powiedział Paweł Majewski.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce się włączyć w rozwój tego sektora przemysłu i poszerzyć działalność. – Chcemy być częścią koncernu multienergetycznego, specjalizującą się w paliwach gazowych, ale nie chcemy ograniczać się tylko do gazu ziemnego. Chcemy rozwijać naszą specjalizację także w biogazie, a ściślej biometanie. Z czasem staniemy się liderem i animatorem rynku biometanu. Jako PGNiG sporządzamy już konkretny model naszego za- angażowania w jego produkcję i dystrybucję. Opracowaliśmy standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci dystrybucyjnej, warunki przyłączenia i wzór umowy dystrybucyjnej. Wszystko po to, by zawczasu spełnić warunki, żeby w sieci – wraz z gazem ziemnym – mógł pojawić się i biometan – mówił prezes PGNiG.

Opracował Jędrzej Stachura