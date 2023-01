Małecki: Skarb Państwa nie może przekazać informacji o Orlenie organom kontroli Alert

Skarb Państwa nie ma uprawnień, by polecić Orlenowi przekazanie informacji organom kontroli – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

– Orlen nie zarabia na Polakach przez wyższe marże – zapewnił wiceminister, dodając, że cena paliw w Polsce należy do najniższych w Europie.

– Na prawie 8 tys. stacji benzynowych do Orlenu należy mniej niż 2 tysiące. W związku z tym, gdyby była możliwość sprowadzenia do Polski tańszego paliwa, to wszyscy posiadacze stacji benzynowych mogliby taki ruch wykonać. Rozwiązania, o które wołała pani poseł i znaczna część opozycji, czyli zamrożenie cen paliw, utrzymywanie sztucznych cen paliw, zostało zastosowane na Węgrzech i skończyło się bardzo źle – po prostu paliwa brakowało – stwierdził polityk.

– Zgodnie z wymienionymi aktami prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji zarządu i ani walne zgromadzenie, ani rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń. Dotyczy to także ministra aktywów państwowych, który działając jako akcjonariusz – Skarb Państwa – nie ma uprawnień do ingerowania w prowadzenie spraw spółki, w tym nie ma uprawnień do wydawania poleceń w zakresie przekazywania dokumentów i informacji organom kontroli – oznajmił wiceminister.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński