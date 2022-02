MKiŚ: Gdyby nie EU ETS, koszt wytworzenia energii elektrycznej w Polsce byłby mniejszy o 60 procent Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska podało w komunikacie prasowym, że „potwierdza informację, że 60 procent kosztów wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to koszt uprawnień do emisji CO2”.

Ministerstwa klimatu i środowiska podaje, że zgodnie z danymi handlowymi z Towarowej Giełdy Energii (TGE), koszt wytworzenia energii elektrycznej to w 60 procentach cena za koszt uprawnień do emisji CO2. – Przy obliczeniach uwzględniono ceny energii za okres od 4 stycznia do 30 listopada 2021 roku oraz średnią cenę unijnego certyfikatu do emisji CO2 w wysokości 53 euro za tonę. Koszt uprawnień do emisji CO2 cały czas rośnie. W ramach obliczeń TGPE uwzględniono cenę certyfikatu na poziomie 53 euro za tonę. Dziś na giełdzie cena tego certyfikatu to 90 euro za tonę – czytamy w komunikacie MKiŚ.

Reforma ETS

– Polski rząd od wielu miesięcy postuluje do Komisji Europejskiej o kompleksową reformę systemu uprawnień emisji i ograniczenie lub nawet wyłączenie roli instytucji finansowych, które powodują spekulację na rynku uprawnień do emisji – podaje resort.

Z tezą tą polemizuje think tank Forum Energii – analizę tej organizacji można znaleźć tutaj.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński