MKiŚ skierowało do konsultacji nowelę rozporządzenia ws. taryf i rozliczeń zaopatrzenia w ciepło

Fot. Jacek Babiel / Agencja Gazeta

Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do konsultacji projekt noweli rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Regulacje mają pomóc energetyce w akumulacji kapitału lub podniesieniu wiarygodności kredytowej, by sfinansować transformację energetyczną – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że ma ono celu szybkie ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego w obszarze wytwarzania i przesyłania oraz dystrybucji ciepła, poprzez zmianę odpowiednich regulacji.

– Proponowane zmiany dają możliwość uzyskania następujących pozytywnych efektów dla sektora ciepłownictwa, tj.: 1) poprawę płynności finansowej w sektorze; 2) uzyskanie przez przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego większej zdolności kredytowej, co umożliwi otrzymanie finansowania z banków oraz uzyskanie dotacji i możliwość uzyskania innych źródeł finansowania; 3) zbudowanie podstawy kapitałowej na transformację systemów ciepłowniczych w systemy efektywne energetyczne, dążąc do transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych – czytamy.

Według Oceny Skutków Regulacji (OSR) projektu, proponowana regulacja powinna spowodować wzrost przychodów przedsiębiorstw ciepłowniczych o ok. 1,6 mld zł w ciągu kolejnych pięciu lat, znacząco zwiększając ich bazę kapitałową niezbędną do zaabsorbowania przez nie zewnętrznych źródeł finansowania przeznaczonych na transformację energetyczną. – Ponadto te dodatkowe przychody pozwolą na wykorzystanie efektu dźwigni finansowej zwiększając dostępne dla ciepłownictwa systemowego środki finansowe do kilku miliardów zł – dodano.

OSR wskazuje, że nowe regulacje mogą przełożyć się na wzrost rachunków dla gospodarstw domowych w latach 2021-2025 średniorocznie o 5,8 zł na miesiąc.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura