Morawiecka: Polska wdraża najlepsze światowe praktyki w obszarze offshore

impact'21. Fot. Michał Perzyński

Monika Morawiecka na impact’21

– Polska zaimplementowała ustawę offshore, a w jej ramach rozwiązanie oparte na kontraktach różnicowych. Ogranicza to ryzyka dla inwestorów i klientów. To świetne rozwiązanie, bo gwarantuje, że inwestor odzyska swój kapitał, a klientom, że w czasie okresu wsparcia nie zapłaci więcej za energię. To najlepsza światowa praktyka w tym zakresie – powiedziała Monika Morawiecka.

– Inwestycje w offshore charakteryzują się tym, że są kapitałochłonne, ale w okresie operacyjnym generują niskie koszty, nie ma też kosztów paliwa. Kluczowe jest, by koszty inwestycji były jak najniższe. Składają się na nie koszty komponentów, a my jesteśmy w trakcie przetargów m.in. fundamentów i turbin, a drugą rzeczą są koszty kapitału. Żeby obniżać te koszty, państwo może zmniejszać ryzyko. Trzeba tak kształtować otoczenie regulacyjne, by ryzyko minimalizować, a to przełoży się na niższe ceny energii – przekonywała.

Opracował Michał Perzyński