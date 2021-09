NFOŚiGW chce sfinansować rewolucyjne magazyny, które okiełznają energię prosumentów Alert

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje się do sfinansowania magazynów energii przy stacjach transformatorowych, które miałyby bilansować prace sieci średnich i niskich napięć w efekcie coraz większej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych.



NFOŚiGW opracowuje obecnie system wsparcia dla programu Mój Prąd 4.0. od 1 stycznia 2022 roku. Wielkość i sposób wsparcia będzie jednak zależeć od kilku czynników. W Sejmie trwają prace nad nowelą ustawy OZE dot. zmiany systemu opustów, a więc rozliczania energii z mikroinstalacji prosumentów. Od ostatecznie przyjętego modelu będzie m.in. zależeć wsparcie. NFOŚiGW chce także wesprzeć operatorów sieci dystrybucyjnych. – Z jednej strony wspieramy wymianę liczników na inteligentne oraz wspieramy i dofinansowujemy także budowę 600 ładowarek do pojazdów elektrycznych. Środki te będą pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pracujemy także nad trzecim mechanizmem, a więc budową magazynów energii przy stacjach transformatorowych. Miałyby to być klasyczne magazyny energii. Rozmawiamy z operatorami sieci dystrybucyjnych o tych magazynach, miejscach, liczbie i mocy. Operatorzy pomagają nam w napisaniu takiego wniosku o wsparcie do EBI. Prace mają zakończyć się na przełomie I i II kw. 2022 roku i wówczas taki wniosek ma wpłynąć do EBI. Dzięki tym magazynom będą odblokowane sieci niskiego i średniego napięcia – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Rozmowy są prowadzone z czterema operatorami sieci dystrybucyjnych.

Bartłomiej Sawicki