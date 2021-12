NFOŚiGW dofinansuje elektrociepłownie w Siechnicach i Zgierzu Alert

PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisały trzy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach oraz Zgierzu. – Cel neutralności klimatycznej do 2050 roku sprawia, że produkcja ciepła tmusi być dostosowana do wyzwań związanych z transformacją – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wydarzenie odbyło się 10 grudnia w ministerstwie klimatu i środowiska. Łączna kwota udzielonego finansowania preferencyjnego wynosi blisko 352 mln zł – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Dosyć często ciepłownictwo określane jest jako „zapomniane aktywo transformacji energetycznej”, dlatego w najbliższym czasie sektor ten będzie dynamicznie modernizowany. Aby odpowiedzieć na cel neutralności klimatycznej do 2050 roku produkcja ciepła także musi być dostosowana do wyzwań związanych z transformacją. Ciepłownictwo to olbrzymi sektor o bardzo różnej strukturze właścicielskiej. Ogrzewanie systemowe emituje znacznie mniej zanieczyszczeń powietrza, w porównaniu do źródeł indywidualnych. Tym samym preferując ten rodzaj źródła ciepła możliwe jest ograniczenie redukcji emisji szkodliwych pyłów do atmosfery – zaznaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie – to wielka wartość, ale i jednocześnie wyzwanie. Sektor stoi przed koniecznością proekologicznych zmian i olbrzymich inwestycji. Żeby spełniać normy środowiskowe, zachowując efektywność kosztową ciepłownictwo zawodowe musi się w szybkim tempie modernizować. To warunek konieczny stabilizacji całego systemu elektroenergetycznego. Transformacja ciepłownictwa to jedno z kluczowych zadań, jakie w ramach strategii dekarbonizacji energetyki stawia sobie NFOŚiGW. Rolą NFOŚiGW jest stworzyć odpowiednie instrumenty finansowania procesu modernizacyjnego. Umowy podpisywane dziś z PGE Energia Ciepła to potwierdzenie, że jesteśmy na dobrej drodze do systemowego zmieniania całej branży – podkreślił prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

– Jednym z priorytetów Strategii Grupy PGE jest dekarbonizacja ciepłownictwa. Konsekwentnie realizujemy projekty inwestycyjne, których celem jest zmiana paliwa węglowego na paliwo gazowe. Podpisane dzisiaj umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dwóch naszych projektów pozwolą na osiągnięcie strategicznych założeń Grupy PGE, czyli wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030 r. Prowadzone przez nas inwestycje w obszarze ciepłownictwa mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych ciepła z uwzględnieniem troski o środowisko – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

NFOŚiGW podaje, że dofinansowanie dotyczy dwóch projektów ciepłowniczych – Nowej Elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach iElektrociepłowni Zgierz. Oba projekty mają za zadanie odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła.

Całkowite odejście od węgla w pierwszej kolejności planowane jest w Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim, zaś znaczące w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach, Gdyni i Gdańsku. Do produkcji ciepła w nowych i zmodernizowanych jednostkach ciepłowniczych zostaną wykorzystane: gaz, odpady komunalne, biomasa, ciepło odpadowe oraz energia odnawialna – czytamy w komunikacie.

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica to projekt o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła.

Drugim projektem jest budowa nowego układu kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe w Elektrociepłowni Zgierz. Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym wsparte instalacją OZE. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” którego operatorem programu jest ministerstwo ulimatu przy wsparciu NFOŚiGW. Dotacja udzielona na realizację projektu wyniesie blisko 22 mln zł została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

