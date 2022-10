Niemcy wydadzą prawie 13 mld euro, by ograniczyć wzrost cen energii Alert

Niemcy chcą zamrozić ceny energii na przyszły rok. Szykują plan wart prawie 13 miliardów euro dotyczący opłat sieciowych pobieranych przez czterech operatorów systemów przesyłowych wysokiego napięcia.

– Teraz upewniamy się, że te wzrosty kosztów zostaną wchłonięte, zapobiegając w ten sposób dodatkowemu obciążeniu firm przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów. Wykorzystamy prawie 13 miliardów euro, aby obniżyć koszty – powiedział minister gospodarki i klimatu Robert Habeck.

Interwencja ma stabilizować opłaty, które w przeciwnym razie wzrosłyby trzykrotnie, biorąc pod uwagę niekontrolowane hurtowe ceny energii i rosnące koszty operacyjne dla operatorów. Opłaty za sieć przesyłową stanowią około dziesięciu procent rachunków za energię dla gospodarstw domowych i do jednej trzeciej dla przemysłu energochłonnego. Opłaty za sieci dystrybucyjne są na pierwszym miejscu i dotyczą głównie gospodarstw domowych.

Niemieccy operatorzy sieci przesyłowych 50Hertz, Amprion, TenneT i TransnetBW podnieśli wstępne opłaty za sieć przesyłową na przyszły rok do ogólnokrajowych 3,12 centa za kilowatogodzinę (kWh) ze średniej w tym roku 3,08 centa, dodając, że z zadowoleniem przyjęli decyzję rządu o ograniczeniu podwyżki. Firmy poinformowały, że ponoszą wyższe koszty z powodu szybkiego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw, co skutkuje wyższymi kosztami tzw. redysponowania w celu stabilizacji sieci oraz mocy rezerwowych. Opłaty za sieć przesyłową wyniosły ostatnio około pięciu miliardów euro, ale suma ta wzrosłaby w przyszłym roku do około 18 miliardów euro bez interwencji rządu.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński