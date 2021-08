Niemcy i Niderlandy inwestują w sieć przesyłową Alert

fot. Pixabay

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej należy do kluczowych, obok ciepłownictwa, wyzwań niemieckiej Energiewende. Holenderski Tennet, jeden z czterech niemieckich operatorów sieci przesyłowej ogłosił, że będzie inwestował od pięciu do sześciu miliardów euro rocznie w rozbudowę sieci przesyłowej do 2030 roku.



Chodzi tu głównie o podłączenia i infrastrukturę dla turbin wiatrowych onshore i offshore w Niemczech i Niderlandach.

W morskiej energetyce wiatrowej Tennet chce do 2030 roku zrealizować łącznie 3,5 GW przyłączeń do sieci morskich obsługujących farmy wiatrowe w holenderskiej części Morza Północnego. Z kolei moc przyłączeniowa dla farm wiatrowych w niemieckiej części Morza Północnego wyniesie 16,7 GW.

Tennet w Niemczech i Niderlandach radzi sobie dość dobrze. W 2021 roku jest tam w budowie lub znajduje się na etapie projektowania kilka tysięcy kilometrów nowych połączeń. Główny projekt firmy Tennet – kabel o mocy 1 400 MW między Niemcami a Norwegią o nazwie interkonektor NordLink – jest już w pełni aktywny.

Aleksandra Fedorska