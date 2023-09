Niemcy ze Wschodu stracili miliardy na Nord Stream 2 więc chcą sobie odbić na projekcie LNG Alert

Land Meklemburgia Pomorze Przednie nie jest zadowolony z rozmów z rządem federalnym na temat lokalizacji pływającego gazoportu blisko wybrzeża Rugii. Kraj związkowy znany ze spornego projektu Nord Stream 2 żąda od Berlina zadośćuczynienia w formie miliardowej inwestycji.

Olaf Scholz i Manuela Schwesig otwierają FSRU w Lubminie. Fot. Urząd Kanclerski.

– Meklemburgia domaga się przede wszystkim więcej pieniędzy dla okręgu Pomorze Przednie-Rugia i modernizacji obszaru portowego w Mukran, a także na inwestycje w technologię wodorową, ale także na drogi i ścieżki rowerowe na wyspie Rugia – podaje publiczna stacja radiowo-telewizyjna Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Warto przypomnieć, że port Mukran był bazą rur na potrzeby spornego projektu gazociągu Nord Stream 2 realizowanego na życzenie landu przez spółkę o tej samej nazwie należącej do rosyjskiego Gazpromu. Meklemburgia-Pomorze Przednie stworzyła nawet fundację Stiftung Klimaschutz, która oficjalnie miała zajmować się działaniami na rzecz środowiska, a faktycznie pomogła Rosjanom omijać sankcje USA, które nie mogły obejmować podmiotów związanych z rządami sojuszników, jak samorząd meklemburski. Fundacja wynajęła statek Blue Ship i pomogła w ten sposób Rosjanom dokończyć budowę. Mimo to Nord Stream 2 nigdy nie ruszył do pracy a firmy niemieckie będące jego pożyczkodawcami: E.on oraz Uniper, musiały odpisać miliardowe straty z tytułu zaangażowania w ten projekt.

Na morzu blisko wyspy Rugia niemieckie państwo oraz koncern RWE chcą zbudować olbrzymi gazoport pływający FSRU, który byłby największą instalacją tego typu w ten regionie Europy. Mieszkańcy wyspy protestują przeciw temu projektowi. Budowa gazoportów jest podstawą nowej strategii energetycznej Niemiec, które dywersyfikują swoich dostawców gazu, po tym, jak uzależnili się od dostaw rosyjskich. Gaz z Rosji płynął do jesieni 2022 roku do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1.

Rząd Meklemburgii Pomorza Przedniego skompromitował się przed światem, organizując zakończenie budowy Nord Stream 2 wbrew sankcjom USA. Trwają prace komisji Bundestagu badającej nieprawidłowości przy projekcie Nord Stream 2 z udziałem najwyższych władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, w tym premier Manueli Schwesig.

NDR / Aleksandra Fedorska / Wojciech Jakóbik