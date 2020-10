Niemcy utrzymają relacje z Rosją pomimo otrucia Nawalnego. Będą razem badać wodór Energetyka

Szef MSZ RFN Heiko Mass fot.CC

Unia Europejska nie wprowadziła sankcji wobec Nord Stream 2. Niemcy chcą utrzymać relacje z Rosjanami pomimo otrucia Nawalnego. Zamierzają razem z nimi badać wodór.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział, że próba zabójstwa opozycjonisty rosyjskiego Aleksieja Nawalnego „nie zmienia geografii”, a jego kraj zamierza utrzymywać „co najmniej racjonalne” relacje z Rosją.

– Nasz kraj żyje z handlu i wymiany naukowej. Z tego tylko powodu zamierzamy utrzymać dobre relacje ze wszystkimi naszymi sąsiadami w oparciu o jasne zasady i wzajemny szacunek – powiedział Maas cytowany przez RIA Novosti. Jego komentarz pojawił się dzień po wprowadzeniu sankcji personalnych wobec ludzi podejrzanych o związki z produkcją toksyny Nowiczok zastosowanej wobec Nawalnego. Część krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domagało się zatrzymania spornego projektu gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 2. Jednakże Francja i Niemcy zaproponowały alternatywę przyjętą ostatecznie przez Wspólnotę.

Tymczasem minister energetyki Rosji Aleksander Nowak poinformował agencję Interfax, że jego kraj i Niemcu ustaliły, że podpiszą memorandum o wspólnych badaniach wykorzystania wodoru w energetyce. – Jesteśmy gotowi stać się partnerem Europy przy wodorze i odnawialnych źródłach energii – zapewnił minister. Stary Kontynent będzie potrzebował w przyszłości importu wodoru uzupełniającego niedobory paliwa potrzebnego do dekarbonizacji gospodarki. Rosjanie chcieliby go wytwarzać u siebie i słać do Europy gazociągiem Nord Stream 2.

RIA Novosti/Interfax/Wojciech Jakóbik