Niemcy chcą podkręcić produkcję i zwiększyć inwestycje rodzimych firm na Ukrainie Alert

Federalny minister ds. gospodarki i klimatu Robert Habeck ogłosił, że niemiecki inwestor Bayer zwiększa produkcję betonu na Ukrainie o blisko 100 procent i zainwestuje 60 milionów euro w tym kraju. Niemcy chcą też inwestować w ukraiński sektor OZE, ale tu Ukraińcy mają inne plany.

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons



Federalny minister gospodarki zapewnił firmy niemieckie, że państwo będzie odpowiadać za szkody wojenne. Niemcy planowali również inwestycje w OZE na Ukrainie, ale Ukraińcy mają inne plany. – Rozmawiałem z szefem ukraińskiej państwowej spółki energetycznej, i on powiedział: ‘w dużej mierze straciliśmy węgiel, (…) energia atomowa jest częściowo niepewna, bo jest pod ostrzałem (…)’. Musimy więc myśleć o czymś innym, a jest to budowanie systemów zdecentralizowanych, Ukraińcy myślą tutaj w kierunku biomasy – powiedział Robert Habeck.



Habeck z partii Zielonych był jednym z niewielu polityków, którzy od początku popierali dostawy broni na potrzeby Ukrainy. Ukraiński minister energetyki Herman Hałuszenko potwierdził, że do 2050 roku ponad 90 procent energii elektrycznej na Ukrainie powinno pochodzić ze źródeł neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla z energii jądrowej, która jest wykluczona z systemu energetyki w Niemczech.

Produkcję prądu z wiatru i słońca na Ukrainie kształtowała się na poziomie ośmiu procent w 2021 roku. Energetyka jądrowa produkowała 55 procent prądu.



ZDF/GTAI/die Welt/Aleksandra Fedorska