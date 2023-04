Niemcy wspierają badania i prace nad zielonym wodorem w Namibii Alert

Federalnie ministerstwo ds. edukacji i nauki Niemiec wesprze w następnych pięciu latach finansowo program stypendialny Youth for Green Hydrogen w Namibii.

Flaga Namibii. Źródło: freepik



Federalna minister Bettina Stark-Watzinger tłumaczy tę decyzję dużym potencjałem Namibii w dziedzinie produkcji zielonego wodoru. Stark – Watzinger uważa, że Namibia będzie już w 2025 roku eksporterem zielonego wodoru do krajów trzecich. Ze stypendium skorzysta 93 wybranych kandydatów, którzy po studiach i szkoleniach w Niemczech będą mogli w przyszłości jako eksperci i pracownicy fachowi uczestniczyć w produkcji zielonego wodoru na eksport w Namibii.



– Ten program stypendialny działa jak na korzyść rozwoju kapitału ludzkiego, a z drugiej strony działa także w wymiarze rozwoju szkół wyższych. Możemy skupić się teraz na budowaniu struktur i możliwości oraz odpowiednich programów dotyczących zielonego wodoru – powiedział Namibijski minister szkolnictwa wyższego dr Itah Kandji-Murangi.



W zawartym w sierpniu 2021 roku partnerstwie na rzecz wodoru Niemcy i Namibia uzgodniły wymianę wiedzy fachowej na temat ekologicznego wodoru. W niemieckiej strategii import zielonego wodoru odgrywa ważną rolę. Prognozy przewidują, że do 2030 roku zapotrzebowanie na wodór wzrośnie ponad dwukrotnie do 122 TWh lub 3,1 Mt. Do 2050 roku zapotrzebowanie wzrośnie o kolejne 185 TWh do 307 TWh.



Federalnie ministerstwo ds. edukacji i nauki/Aleksandra Fedorska