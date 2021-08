Nowela ustawy o rynku mocy da niższe ceny energii. Oto jak będzie naliczana opłata mocowa Alert

Żarówka. Grafika: images.pexels.com

Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że nowelizacja ustawy o rynku mocy, ogłoszona 17 sierpnia, wprowadza zmianę sposobu naliczania opłaty mocowej, którą opłacają przedsiębiorcy zużywający energię. W ten sposób finansują subsydia energetyki konwencjonalnej wspieranej aukcjami rynku mocy.

Nowela dostosowuje wysokość stawek opłaty mocowej do profilu zużycia energii, premiując odbiorców o płaskim profilu zużycia, którzy utrzymując niskie wahania dobowe i przenosząc pobór poza godziny szczytowe, przyczyniają się do stabilizacji systemu – tłumaczy resort klimatu w odpowiedzi BiznesAlert.pl. – Zmniejszenie zapotrzebowania szczytowego oznacza mniejsze zapotrzebowanie na moc w aukcjach, co z kolei przekłada się na niższy koszt rynku mocy. Jednocześnie, rozwiązanie to wesprze odbiorców energochłonnych, którzy na ogół cechują się stabilnym poborem energii.

Nowelizacja ustawy wprowadziła ulgi dla trzech grup odbiorców:

odbiorcy, zużywający w godzinie szczytowego zapotrzebowania o nie więcej niż 5 procent energii względem godziny poza szczytem, uzyskają obniżkę opłaty mocowej o 83 procent;

odbiorcy, zużywający w godzinie szczytowego zapotrzebowania od 5 do 10 procent energii więcej względem godziny poza szczytem, uzyskają obniżkę opłaty mocowej o 50 procent,

odbiorcy, zużywający w godzinie szczytowego zapotrzebowania od 10 do 15 procent energii więcej względem godziny poza szczytem, uzyskają obniżkę opłaty mocowej o 17 procent.

Nowe stawki obowiązywać będą od pierwszego października.

Wojciech Jakóbik