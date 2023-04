Orlen wypowiedział umowę Rosjanom bez kar po tym, jak zakręcili kurek z ropą Alert

Rosjanie z Tatnieftu przestali dostarczać polskiemu Orlenowi ropę z końcem lutego. Był to argument pozwalający Polakom wypowiedzieć umowę bez kar.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

– W warunkach umowy było zapisane, że jeżeli ropa nie jest dostarczana przez określony czas, mamy prawo wypowiedzieć kontrakt – ujawnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na antenie Polsat News. Przyznał, że doszło do tego ”kilka dni temu”.

25 lutego 2023 roku Tatnieft przestał dostarczać ropę Orlenowi z pomocą Ropociągu Przyjaźń. Spółka z Bielańskiej tłumaczyła ten ruch reakcją na wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, która była okazją do kolejnych deklaracji wsparcia Ukrainy zmagającej się z inwazją rosyjską. Kontrakt opiewał na 200 tysięcy baryłek dziennie do końca 2024 roku, a Orlen go przestrzegał, by nie zapłacić kar. Ruch Rosjan pozwolił mu wypowiedzieć umowę bez konsekwencji.

Polacy sprowadzają obecnie ropę z różnych kierunków, wśród których dominuje Arabia Saudyjska. Saudi Aramco będące partnerem Orlenu w Rafinerii Gdańskiej po fuzji z Lotosem zapewnia ponad 50 procent zapotrzebowania w Polsce.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik