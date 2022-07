Orlen chce przedstawić zaktualizowaną strategię na na przełomie roku Alert

PKN Orlen przygotowuje aktualizację strategii grupy i politykę dywidendową, zamierza ją przedstawić pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku – poinformował Robert Śleszyński, dyrektor biura inwestycji kapitałowych Orlenu.

fot. BiznesAlert.pl

Zaktualizowana strategia Orlenu

– Pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku ogłosimy aktualizację strategii grupy PKN Orlen i politykę dywidendową. Prace obecnie trwają. Podstawowe założenie jest takie, że pozostaniemy spółką płacącą dywidendę. Naszym celem jest płacenie atrakcyjnej dywidendy akcjonariuszom, a na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o jej wartości – powiedział Robert Śleszyński podczas piątkowej telekonferencji prasowej PKN Orlen, pytany przez analityków, czy po fuzji z PGNiG nastąpi zmiana polityki dywidendowej połączonego podmiotu. Zgodnie z obecną polityką dywidendową PKN Orlen chce wypłacać co roku co najmniej 3,5 zł dywidendy na akcję.

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze tej spółki otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen. PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński