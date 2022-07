Jak OZE obniżają hurtowe ceny energii? Wyjaśnienie ekspertów na 200 słów Alert

Analitycy Instytutu Jagiellońskiego tłumaczą w jaki sposób fotowoltaika i farmy wiatrowe obniżają hurtowe ceny energii.

Prognoza cen energii na giełdzie w odniesieniu do potencjalnych mocy energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce. Grafika: IJ/PSEW.

– W porównaniu do źródeł opartych o węgiel lub gaz, wiatr czy fotowoltaika (PV) cechują się niższymi (niemal zerowymi) kosztami zmiennymi wytwarzania (paliwo – energię wiatru lub Słońca – mają za darmo). Pozwala to znacząco obniżać ceny hurtowe EE w okresach dużej produkcji z wiatru lub PV – piszą analitycy IJ. – Powyższe jest widoczne zwłaszcza w obliczu wysokich cen paliw (jak obecnie) lub cen uprawnień do emisji (rosnących systematycznie od ok. 2 lat) – dodają.

– W porównaniu do źródeł węglowych lub gazowych, a również PV czy wiatrowych offshore, lądowa energetyka wiatrowa cechuje się ponadto niższymi kosztami łącznymi wytwarzania (tzw. LCOE) – uwzględniającymi nakłady kapitałowe oraz koszty stałe – tłumaczy IJ. – Podsumowując, im więcej lądowych mocy wiatrowych, tym większy wolumen produkcji i tym większy wpływ na obniżkę cen hurtowych energii elektrycznej. Energetyka wiatrowa (a także PV) jako źródło zależne od pogody ma jednak tez swoje wady – nie zawsze jest dostępna. W okresach flauty, system elektroenergetyczny korzysta z tzw. źródeł sterowalnych – podsumowują.

Ten temat jest istotny w obliczu prac rządu nad liberalizacją ustawy odległościowej, która dotąd hamowała rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce. IJ oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apelują o zmianę tych przepisów.

Więcej na ten temat można przeczytać w raporcie Instytutu Jagiellońskiego na stronie BiznesAlert.pl.

Instytut Jagielloński/Wojciech Jakóbik