Kaliński: Należy dopuścić OZE jak odpady

Spalarnia w Kopenhadze, spalarnia odpadów komunalnych ze stokiem na dachu. Amager Bakke. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

– Należy dopuścić pewne źródła odnawialne, które muszą pracować, na przykład odpady, które są wytwarzane w dużych miastach – powiedział Paweł Kaliński PGE Energia Ciepła podczas Forum Gospodarki Energetycznej pod patronatem BiznesAlert.pl.

Kaliński został zapytany o to, czy Odnawialne Źródła Energii (OZE) mogą być konkurencją względem istniejącej kogeneracji. – Na podstawie doświadczeń PGE Energia Ciepła wiemy, że kogeneracja stoi przed wyzwaniami. Zazielenienie produkcji ciepła wiązalibyśmy z wielkimi rynkami, niezależnie jednak od tego kogeneracja gazowa jest mocnym narzędziem. Systemy nieefektywne, ze względu na kształt, są miejscem, w którym możemy łatwiej implikować niewielkie instalacje OZE – powiedział.

– Trochę niepokoi nas to, że obowiązek zazielenienia systemów nieefektywnych i efektywnych wygląda, tak jak wygląda. Należy dopuścić pewne źródła OZE, które muszą pracować, na przykład odpady, które są wytwarzane w dużych miastach. Spalarnie będą tam funkcjonować i to ciepło będzie powstawać. Musi się to jednak odbywać na szczeblu lokalnym. Na rynku należy wprowadzić harmonię i nie ma pieniędzy na to, żeby inwestować w głupi sposób – zaznaczył gość konferencji.

Opracowali Bartłomiej Sawicki i Jędrzej Stachura