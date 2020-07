Pełnomocnik offshore apeluje o przyspieszenie prac nad strategią energetyczną Alert

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Fot. Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

Polska wciąż nie przyjęła strategii energetycznej. Aktualizacja projektu ma być gotowa do końca roku, ale jeden z ministrów apeluje o przyspieszenie prac.

– Mamy projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku(tzw. strategia energetyczna – przyp. red.). Nie przyjęcie jej (przez rząd – przyp. red.) przekłada się na chaotyczne działania. Plan przewiduje racjonalnie kierunki, takie jak offshore. Wykorzystamy wszystkie możliwości w tym aspekcie – powiedział wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl. Zaapelował do ministerstwa klimatu o jak najszybsze prace nad tym dokumentem.

Resort klimatu odpowiedzialny za dokument zapowiada, że strategia energetyczna zostanie zaktualizowana tak, aby można było ją przedstawić w ostatecznym kształcie do końca roku.

Bartłomiej Sawicki