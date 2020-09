PGE będzie starać się o nowe koncesje offshore Alert

Na konferencji prasowej w obecności ministra klimatu Michała Kurtyki, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówił o planach jego spółki dotyczących rozwoju morskich farm wiatrowych.

Wojciech Dąbrowski o offshore

– Chcemy być w 2050 roku zeroemisyjną spółką. Kluczowym elementem będzie offshore. Niebawem zaprezentujemy nową strategię, a offshore będzie jej głównym elementem. Do 2030 roku chcemy postawić 3,5 GW. Chcemy wydzielić z naszej spółki aktywa węglowe. Dzięki temu do 2040 roku 40 procent wyprodukowanej przez nas energii będzie pochodzić z morskich farm wiatrowych, bez wydzielenia offshore stanowiłby 30 procent – powiedział prezes PGE.

– Sama elektrownia węglowa Bełchatów ma moc 5 GW, a chcemy, by nasz offshore miał moc 3,5 GW. Chcemy być liderem i przygotowujemy się do tego bardzo intensywnie. W najbliższych tygodniach mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia (z Oersted – red). Jeśli chodzi o przyszłość, to jesreśmy otwarci. Chcemy starać się o nowe koncesje i pozwolenia – zapowiedział Wojciech Dąbrowski.

Bartłomiej Sawicki