PGE GiEK dostosowała Elektrownię Dolna Odra do unijnych wymogów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyło modernizację czterech istniejących jednostek Elektrowni Dolna Odra, dostosowując je do unijnych wymagań środowiskowych zawartych w konkluzjach BAT, kosztem 220 mln zł, podała spółka.

W ramach projektu zamontowana została instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5-8, zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin na dwóch jednostkach nr 7 i 8, zabudowana stacja monitoringu rtęci, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Nakłady finansowe na inwestycję wyniosły ponad 220 mln zł, wymieniono.

– Dzięki zrealizowanym pracom mamy pewność dalszej, bezpiecznej pracy jednostek wytwórczych na Pomorzu Zachodnim. Elektrownia Dolna Odra będąca jednym z największych przedsiębiorstw i pracodawców w tej części Polski, jest również ważnym ogniwem na energetycznej mapie Polski – powiedział prezes zarządu PGE GiEK Andrzej Legeżyński, cytowany w komunikacie.

W ramach dostosowania urządzeń wytwórczych do unijnych wymagań wynikających z konkluzji BAT, spółka PGE GiEK zrealizowała we wszystkich elektrowniach program modernizacyjno-odtworzeniowy o wartości 1,5 mld zł. Realizacja programu przyczyniła się do znacznej redukcji emisji oraz wpłynęła na poprawę jakości powietrza, podkreślono.

