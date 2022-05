PGE GiEK: Nie pozwolimy na utratę polskiej suwerenności energetycznej Alert

Elektrownia Bełchatów. Źródło: Wikimedia Commons

18 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE GiEK. Aktywiści domagają się osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla ze wszystkich elektrowni spółki w ciągu najbliższych 8 lat, czyli chcą całkowitego zamknięcia aktywów pokrywających ok. 40 procent krajowego zapotrzebowania na energię.

– Elektrownie PGE GiEK są i będą w najbliższych latach kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całej Europy. Bezprecedensowy pozew aktywistów z Fundacji Greenpeace godzi nie tylko w nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale również w bezpieczeństwo Unii Europejskiej, które dziś, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, powinno być dla wszystkich najwyższą wartością. Ubiegły rok, w którym w Polsce zanotowano rekordowe zapotrzebowanie na energię, pokazał jak ważne są stabilne źródła energii w europejskim systemie energetycznym. Taką stabilizację dają Polsce elektrownie konwencjonalne, które w każdym momencie mogą dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzeba – podaje spółka.

– Polska jest częścią nie tylko polskiego, ale europejskiego systemu energetycznego. Od naszej wewnętrznej stabilności energetycznej zależy dziś, w czasach wojny i kryzysu na światowym rynku energetycznym, stabilność energetyczna całej Europy. To ogromna odpowiedzialność, której bez wahania się podejmujemy, aby nikomu nie zabrakło prądu wtedy, gdy jest on potrzebny. PGE GiEK realizuje przyjętą dwa lata temu strategię Grupy PGE, określającą niskoemisyjny kierunek zmian w polskiej energetyce. Proces przejścia na energetykę nisko i zeroemisyjną musi być odpowiednio rozłożony w czasie, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także uwzględniać kwestie społeczne i ekonomiczne takiej transformacji. Od samego początku stoimy na stanowisku, że jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog nie tylko z Fundacją Greenpeace, ale również z innymi interesariuszami zewnętrznymi. Chcemy, aby nasze argumenty zostały wysłuchane, ponieważ stanowią one o przyszłości naszego kraju, jego bezpieczeństwie oraz przyszłym kształcie polskiej gospodarki. Nie pozwolimy jednak na utratę polskiej suwerenności energetycznej, która w obecnej sytuacji geopolitycznej jest polską racją stanu – czytamy w komunikacie.

PGE GiEK/Michał Perzyński