PGE prezentuje wyniki finansowe z 2021 roku (NA ŻYWO)

Wyniki finansowe PGE za 2021 rok

11.55

11.18

– Wszystkie projekty gazowe, które zaczęliśmy, będziemy realizować. Przygotowujemy kolejne inwestycje gazowe m.in. w Rybniku. Również program transformacji ciepłownictwa oparty jest na gazie. Nie ma innej technologi która by zastąpiła bloki węglowe w ciepłownictwie. Jeżeli chodzi o nowe projekty, to będziemy obserwować rynek – dodał prezes PGE.

11.16

– Przygotowujemy dużą akwizycję w sektorze OZE, co znacznie umocni naszą pozycje na rynku OZE. Niebawem ogłosimy informację – powiedział Dąbrowski

10.31

– NABE jest już potwierdzona przez Radę Ministrów, ten proces jest już realizowany, jest on nieodwracalny. Jest on wymagany do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a PGE daje możliwość rozwoju. NABE ma być samowystarczalna, ma prowadzić działania na zasadach rynkowych. Nie zakładamy notyfikacji projektu do KE, proces ten ma zaś przebiegać w sposób rynkowy. Czekamy na wyceny, na opinie banków. Ze strony organizacyjnej jesteśmy przygotowani. Strona społeczna przyjęła tę decyzję ze zrozumieniem, co nas niezwykle cieszy. My jako zarząd nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić sami. Musimy to zrobić razem ze stroną społeczną.

10.24

– W sytuacji geopolitycznej dużo mówi się o szybkim zastąpieniu gazu i ropy przez OZE. Jednak to z perspektywy technicznej nie jest możliwe, zwłaszcza w przypadku ciepłowni. Polska ma unikalną sytuację na tle Europy. Tego nie da sie zastąpić OZE w krótkim czasie przy zastosowaniu istniejących rozwiązań technicznych – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

10.18

– Zachęcamy przedsiębiorców do brania udziału w przetargach. Jesteśmy największym inwestorem na Bałtyku, ale są też inni. To ogromna szansa dla całej polskiej gospodarki. Następny taki boom będzie miał miejsce w połowie lat 30., kiedy ruszy kolejna faza budowy polskiego offshore. My jako PGE oczywiście chcemy pozyskać kolejne koncesje – mówił prezes PGE.

– Odnośnie bloków gazowo-parowych budowa bloków gazowych m.in. w Dolnej Odrze idzie zgodnie z planem. Gaz do tej elektrownii będzie pochodził z gazociągu Baltic Pipe. Dodatkowo rozbudowa terminala LNG w Świnoujsciu pozwoli na zabezpieczenie łącznie ok 18 mld m sześc. gazu w Polsce. Liczymy, że PGNiG będzie rozwijał własne wydobycie. My również korzystamy z tego gazu w działaniu naszych elektrociepłownii m.in. w Gorzowie Wielkopolskim – dodał.

10.13

– W związku z sytuacją na Wschodzie, podjęliśmy kroki, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dla naszych instalacji i naszych pracowników. Nie ma zagrożenia dla dostaw energii. Analizujemy potencjalne ryzyka. Zapewnienie ciągłości działania, zabezpieczenia infrastruktury i cyberbezpieczenstwa. Ściśle współpracujemy z ABW. Obecna sytuacja geopolityczna wpływa również na nasza działalność biznesową. Identyfikujemy ryzyka i staramy sie je minimalizować np. poprzez zabezpieczenie dostaw surowców. Z perspektywy finansowych wpływają na nie duże wahania cen tych surowców, ale również koszty związane z kosztami emisji CO2 – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– Mamy zakontraktowane dostawy węgla po stałych cenach, jednak ceny na rynkach będą miały wpływ na wyniki spółki w przyszłym roku. W tym roku nie powinny mieć one odzwierciedlenia na wynikach finansowych – dodał.

– Rok 2021 był rokiem wdrażania strategii spółki. Był to także dobry rok z perspektywy finansowej dla nas. Staramy sie skupiać na działalności operacyjnej. Pozbywamy się aktywów niezwiązanych z przedmiotowym charakterem spółki. W 2023 roku będziemy spółką bez aktywów węglowych, które przejdą do NABE. Będziemy dalej inwestować w OZE, czego oczekują od nas również nasi akcjonariusze. Przyspieszamy nasz projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. W 2026 roku planujemy pierwszą produkcję energii z naszej inwestycji. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, mamy nadzieję, że sytuacja w Ukrainie nie wpłynie na ten harmonogram – mówił Dąbrowski.

10.03

Rozpoczęła się konferencja prasowa Polskiej Grupy Energetycznej.

9.55

Konferencja wynikowa PGE rozpocznie się o godz. 10.00.

