Rogala: Przejęcie PGG przez PGE byłoby czasochłonne i skomplikowane Alert

Prezes PGG Tomasz Rogala. fot. Andrzej Bęben

Polska Grupa Górnicza może zanotować ponad 700 mln zł straty w trzy miesiące, jeśli nie zostaną podjęte działania osłonowe – poinformował prezes PGG Tomasz Rogala. Spółka czeka na akceptację planu przez stronę społeczną. Podczas rozmowy pojawił się wątek przejęcia spółki przez elektroenergetykę.

PGG w obliczy kryzysu

Tomasz Rogala powiedział w Radiu Piekary, że sytuacja w branży jest na tyle zła, że trzeba wdrażać programy osłonowe, które zapewnią PGG możliwość przetrwania trzech miesięcy. – Jeśli nic nie zrobimy, (…) to będziemy generować straty po 240 mln zł miesięcznie. W czarnym scenariuszu to ponad 700 mln zł przez trzy miesiące. (…) Albo podejmiemy działania, które zrównoważą przychody z kosztami i przetrwamy te trzy miesiące (…), albo wygenerujemy taką stratę, którą będzie bardzo trudno zniwelować i która utrudni dalsze postępowania restrukturyzacyjne” – dodał prezes.

Spółka liczy, że w ciągu 2-3 miesięcy będzie więcej wiadomo i będzie można przygotować plan techniczno-ekonomiczny do końca roku.

Działania osłonowe

Rogala zauważył, że kryzys wywołany epidemią koronawirusa spowodował spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji na węgiel dostarczany z kopalń PGG do elektrowni. Wśród działań PGG jest m.in. zamrożenie inwestycji, w tym renegocjacja cen kontraktów.

Zarząd PGG zaproponował też przedstawicielom strony społecznej zawarcie porozumienia umożliwiającego skorzystanie z ustawy antykryzysowej. Spółka liczy na wsparcie finansowe w wysokości ok. 70 mln zł miesięcznie. Planowane jest m.in. ograniczenie czasu pracy w wymiarze do 20 procent. Wynagrodzenie pracowników miałoby zostać zmniejszone o 20 procent proporcjonalnie do zmniejszonego czasu pracy. Prezes Rogala liczy, że propozycja uzyska akceptację związków zawodowych. Zarząd chciałby zakończyć ten proces do końca tygodnia.

Elektroenergetyka przejmie PGG?

Prezes został zapytany, czy PGG mogłaby trafić do PGE. Wskazał, że to byłby bardzo skomplikowany i czasochłonny proces.

Przypomnijmy, że PGE, Energa, PGNiG i Enea poinformowały w lutym w raportach giełdowych o dokonaniu odpisów ze względu „aktualizację wartości posiadanego pakietu PGG”. Odpisy obniżyły zyski tych czterech spółek o 469 mln zł.

Energetyka wspomogła wcześniej PGG, dokapitalizowując tę spółkę kwotą ponad 3 mld zł. Dzięki temu powstała nowa spółka na bazie kopalń upadającej Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki