PGNiG rozpoczyna program „Prosto w czyste powietrze” w województwie śląskim Alert

PGNiG Obrót Detaliczny przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło pierwszy etap programu „Prosto po czyste powietrze” w województwie śląskim. Spółka podaje, że eksperci zapewnią doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu Czyste Powietrze oraz uzyskaniu lub zmianie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

– Indywidualne kotły opalane paliwami stałymi, to jedna z głównych przyczyn złego stanu powietrza w Polsce, dlatego aktywnie włączamy się w działania, których celem jest popularyzacja ekologicznego i wygodnego ogrzewania gazowego. Jesteśmy przekonani, że szerokie wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w Polsce jest niezbędne, aby spełnić krajowe i unijne wymogi w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju PGNiG.

PGNiG podkreśla, że uruchomienie programu „Prosto po czyste powietrze” w województwie śląskim jest związane z lokalną uchwałą antysmogową, w myśl której pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące między innymi konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od pierwszego stycznia 2022 roku.

– Cieszymy się, że do szeregu inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, podejmowanych w naszym województwie, dołącza program realizowany przez dwa tak istotne podmioty. Nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obecnie jednym z liderów walki o ograniczenie szkodliwych emisji, pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła – deklaruje Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Aby wziąć udział w akcji „Prosto po czyste powietrze”, należy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta lub mobilnego Punktu Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w województwie śląskim. Eksperci PGNiG zapewnią między innymi pomoc w wypełnieniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie składanego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – czytamy w komunikacie.

PGNiG zaznacza, że ta akcja to jeden z kilku etapów współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Gaz ziemny to obecnie jedyna realna alternatywa dla paliw stałych, która gwarantuje natychmiastowe efekty ekologiczne. Ogrzewanie gazowe pozwala na całkowitą eliminację emisji pyłu i dwukrotne obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do kotłów węglowych. Dzisiaj, w ramach I etapu, inaugurujemy nasz program wsparcia w województwie śląskim i podkarpackim – podkreśla Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Spółka podaje, że w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

PGNiG/Jędrzej Stachura