Związki zawodowe w PGNiG proponują powołanie zespołu odpowiedzialnego za fuzję z Orlenem Alert

Spotkanie ze związkami zawodowymi. Fot.: PKN Orlen

Przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PGNiG rozmawiali z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem i prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim. Tematem rozmów były możliwości współpracy oraz przyszła strategia i wyzwania procesu przejęcia PGNiG przez Orlen. Przedstawiciele strony społecznej PGNiG zaproponowali powołanie specjalnego zespołu.



Okiem prezesów

Prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał podczas spotkania ze związkami zawodowymi, że stworzenie silnego multienergetycznego koncernu zwiększy możliwości rozwojowe i wzmocni pozycję konkurencyjną oraz finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę. – Tylko silny koncern może mieć środki niezbędne do inwestowania w nisko i zeroemisyjną energetykę oraz przeprowadzenie transformacji energetycznej, od której nie ma odwrotu – zaznaczył prezes Obajtek.

PGNiG Jerzy Kwieciński również nawiązał do wyzwań, które stoją przed polską gospodarką, Europejskim Zielonym Ładem i unijnym programem neutralności klimatycznej. – Wymogiem obecnej chwili jest przeprowadzenie skutecznej konsolidacji PKN Orlen i PGNiG tak, aby powstał silny podmiot, który sprosta tym wyzwaniom na arenie międzynarodowej – powiedział prezes PGNiG. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali również na temat strategii rozwoju obydwu firm.

Okiem związków zawodowych

Przewodniczący związków zawodowych pytali m.in. o wspólne inwestycje i wykorzystanie potencjału spółek PGNiG z obszaru Upstream. Jednym z ważniejszych tematów rozmowy były także zasady funkcjonowania Grupy PGNiG po przejęciu przez PKN OrLEN. W tym kontekście przedstawiciele spółek zostali zapytani m.in. o gwarancje zatrudnienia i Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), a także o możliwości ujednolicenia prawa układowego w nowo powstałym koncernie multienergetycznym.

Przedstawiciele strony społecznej PGNiG zaproponowali powołanie zespołu, który zajmie się sprawami związanymi z procesem przejęcia. – Po przejęciu Grupa PGNiG będzie generalnie nadal funkcjonować na takich zasadach, jak dotychczas. A w tych obszarach, w których prowadzimy taką samą działalność wiodącą rolę będą miały podmioty silniejsze. Nie ulega wątpliwości, że mocna stroną PGNiG są spółki związane z obszarem upstreamu. Nie będzie zwolnień grupowych – zapewnił prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

Proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu ma być omawiany na bieżąco ze stroną społeczną. Odnosząc się do propozycji ujednolicenia rozwiązań w zakresie prawa układowego prezes podkreślił, że warto go wypracować, ale dodał, że nie nastąpi to jednak od razu po konsolidacji, bo proces wymaga dialogu społecznego między wieloma stronami.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki