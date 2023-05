Polacy chcą powiększyć bazę surowcową Baltic Pipe o trzy czwarte Alert

PKN Orlen chce podwoić ilość odbieranego gazu za pomocą gazociągu Baltic Pipe, który jest infrastrukturą przesyłową wydobywanego przez płocką spółkę na szelfie norweskim gazu. Do 2030 roku Orlen zamierza z samego szelfu norweskiego wydobywać rocznie 6 mld m sześc. gazu, co jest wzrostem o trzy czwarte w stosunku do zeszło rocznego wydobycia.

– Konsolidacja norweskich aktywów Grupy Orlen pozwoli lepiej wykorzystać potencjał poszukiwawczy naszych koncesji oraz efektywniej zaangażować kapitał i środki finansowe generowane do tej pory przez odrębne podmioty. Te synergie, wsparte wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, przyczynią się do zwiększenia skali działalności Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Już teraz dzięki konsolidacji, jesteśmy w gronie najważniejszych firm wydobywczych na tym rynku. W ciągu kilku lat, w efekcie kolejnych inwestycji, będziemy w stanie znacząco zwiększyć ilość gazu wydobywanego w Norwegii, co przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju – mówi Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen.

Integracja norweskich aktywów PUN i LEPN to konsekwencja zrealizowanego w ubiegłym roku połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG. W rezultacie w Grupie Orlen znalazły się dwie spółki prowadzące tę samą działalność na tym samym rynku. Decyzja o ich integracji miała na celu uzyskanie synergii operacyjnych i finansowych oraz dostosowanie działalności do wymogów prawnych obowiązujących w Norwegii.

Skonsolidowany podmiot ma silną pozycję na rynku, na którym działają najwięksi gracze z branży oil&gas. Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje obecnie PUN to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a wydobycie wynosi 88,1 tys. baryłek dziennie, co w obu kategoriach zapewnia spółce miejsce w pierwszej dziesiątce wszystkich firm działających na Szelfie. Pozycja PUN jest jeszcze lepsza, jeśli wziąć pod uwagę tylko gaz ziemny. Pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o rezerwy, jak i produkcję, firma zajmuje 8. pozycję w Norwegii. W ubiegłym roku łączne wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sięgnęło ok. 3,5 mld m sześc.

Po połączeniu, PUN dysponuje udziałami w 98 koncesjach – jedynie cztery podmioty działające na norweskim szelfie mają większy stan posiadania. Duże portfolio koncesji wpisuje się w plany strategiczne Grupy Orlen, która do końca 2030 roku chce zwiększyć wolumen wydobycia gazu ziemnego do 12 mld m sześc. rocznie, a więc o ok. 50 procent w stosunku do aktualnej produkcji. Inwestycje na Szelfie będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji tego celu, ponieważ w 2030 roku wolumen wydobycia Grupy Orlen w Norwegii ma sięgnąć ok. 6 mld m sześc. Oznaczać to będzie wzrost własnego wydobycia gazu na Szelfie o ok. trzy czwarte w stosunku do ubiegłorocznego łącznego wydobycia PUN i LEPN. Cały surowiec produkowany przez Grupę Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie mógł być dostarczony do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Aby zapewnić dynamiczny wzrost wydobycia, PUN w ciągu najbliższych pięciu lat planuje zainwestować ok. 3 mld dolarów. Pod względem zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, spółka Orlenu znajduje się w ścisłej czołówce firm działających na Szelfie. Najważniejsze realizowane obecnie projekty to zagospodarowanie złóż Tommeliten Alpha, Fenris, Yggdrasil, Ørn oraz Alve Nord.

PUN został wybrany jako integrator norweskich aktywów Grupy Orlen ze względu na doświadczenie w skutecznej realizacji strategii rozwoju wydobycia, o czym świadczy dynamiczny wzrost wolumenów gazu produkowanego przez spółkę – od 0,5 mld m sześc. w 2020 roku, przez 1,4 mld m sześc. w 2021 roku, po 3,1 mld m sześc. w ubiegłym roku. PUN ma również za sobą proces przejęcia i konsolidacji aktywów INEOS Exploartion and Production Norge, zrealizowany w 2021 roku.

Aktualnie Grupa Orlen prowadzi wydobycie na 17 złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W planach jest pozyskanie kolejnych koncesji wydobycia błękitnego paliwa Szelfie Norweskim. Wydobycie w tym rejonie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski ale także daje szansę na uniezależnienie się krajom regionu Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw węglowodorów zza Uralu.

PKN Orlen / Bartosz Siemieniuk