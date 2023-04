Orlen notuje ponad dwukrotny wzrost wydobycia gazu ze złóż norweskich w 2022 roku Alert

Orlen zwiększył wydobycie do poziomu 7,7 mld m sześc. gazu ze złóż krajowych i zagranicznych. Wynik odpowiada mniej więcej 1/3 zapotrzebowania Polski na ten surowiec w 2022 roku.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura



Według danych ministerstwa klimatu i środowiska zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 mld m sześc. Oznacza to, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen mógłby pokryć aż 45 procent krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy Orlen dołączyły w listopadzie 2022 roku. Ich łączna produkcja wyniosła w ubiegłym roku 6,87 mld m sześc. i była większa o ok. 30 procent w stosunku do roku 2021, kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld m sześc.

Taki wzrost jest zawdzięczany przede wszystkim złożom znajdujących się na szelfie norweskich, do których PGNiG regularnie kupował koncesje umożliwiające eksploatację.

Produkcja gazu norweskiego wyniosła w samym 2022 roku 3,15 mld m sześc. To wzrost o 100 procent względem 2021 roku, w którym wydobycie było na poziomie 1,42 mld m sześc.

Norweski szelf kontynentalny jawi się jako kluczowy element w celu zwiększenia wydobywanego przez polskiego giganta błękitnego paliwa. Obecnie polski koncern jest w posiadaniu 98 koncesji prowadząc wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych 3 lat jest prognozowany dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m sześc. rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet do ok. 6 mld m sześc. rocznie.

Kolejnym kluczowym elementem wydobycia gazu na szelfie norweskim jest gazociąg Baltic Pipe. To on jest główną infrastrukturą przesyłową dla gazu z Norwegii. Połowa przesyłanego gazu którego ilość szacuje się na 6,5 mld m sześc. ma stanowić wydobycie własne.

Wracając na polskie poletko. Wydobycie krajowe w 2022 roku wyniosło 3,43 mld m sześc. co powoduje nie wielki spadek względem roku 2021 i wyniku 3,51 mld m sześc. Jednakże proces wydobywania jest spowalniany poprzez przeprowadzane przez PGNiG która odpowiada w Grupie Orlen za krajowe wydobycie gazu, procesy inwestycyjne, które wydłużyła pandemia koronawirusa.

Grupa Orlen prowadzi obecnie operacje w celu poszukiwań i wydobycie węglowodorów, na kilku państwa świata. Poza Polską i Norwegią do grona krajów w której koncern prowadzi swoje działania jest również Kanada, Pakistan oraz Litwa. Największe wydobycie w poszczególnych krajach prezentuje się następująco. Norwegia: 84,7 (k boe/d), Polska 80,7 (k boe/d), Kanada 14,6 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d), Litwa 0,4 (k boe/d).

Udział gazu ziemnego wyniósł 74 procent i przedstawiał się następująco: Polska 62,3 (k boe/d), Norwegia: 62,4 (k boe/d), Kanada 7,5 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d).

PKN Orlen / Bartosz Siemieniuk