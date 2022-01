PKN Orlen i NCBR będą wspierać rozwój innowacyjnych projektów

PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Nowy program grantowy NEON, czyli New Orlen , skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Głównymi obszarami zainteresowania PKN Orlen są innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0. Pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona do końca marca br.