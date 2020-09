Rośnie moc OZE w Polsce Alert

fot. Pixabay

W Polsce mamy już ponad 2,3 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Od początku 2019 roku dostępna moc zwiększyła się o 1,2 -1,3 GW. Mniej imponujące wzrosty odnotowuje energetyka wiatrowa. To jednak ta technologia stanowi o sile OZE w Polsce.

Fotowoltaika rośnie

Z dostępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, że moc zainstalowana w fotowoltaice według stanu na pierwszego sierpnia jest już 2261 MW w tym źródle. Warto dodać, że dominują mikroinstalacje, a ok. 400 MW to farmy fotowoltaiczne. To efekt programu Mój Prąd, a więc dotacji do przydomowej fotowoltaiki.

Z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że dzięki dotychczas przyznanym dotacjom, łączna moc wszystkich mikroinstalacji to 730 MW. To także efekt systemu opustów pozwalających na magazynowanie wyprodukowanej energii z fotowoltaiki w sieci dystrybucyjnej. Rośnie również moc źródeł wiatrowych, choć w znacznie mniejszym tempie – od 5737 MW w 2016 r. do 6252 MW w 2020 roku. Łącznie w Polsce łączna moc zainstalowana OZE to już ponad 10 GW.

– Latem fotowoltaika generują więcej energia elektryczna, bo jest lepsze nasłonecznienie, ale przy wysokich temp. sprawność ogniw spada.

Z punktu widzenia wykorzystania panele fotowoltaiczna rekordowy był kwietniu (małe zachmurzenie, umiarkowana temp.)Rekordową produkcję dobową odnotowaliśmy w sierpniu (wyższa moc zainstalowana.) – wyjaśnia PSE. Dotychczasowy rekord generacji z fotowoltaki padł 12 sierpnia 2020 roku, gdy źródła panele wyprodukowały 12,3 GWh energii elektrycznej. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW, sięgając ok. 71 procent mocy zainstalowanej.

Wiatru też coraz więcej, ale…

Zmniejszone tempo wzrostu wiatru to efekt wprowadzonej w 2016 roku ustawy odległościowej, która uniemożliwia budowę nowych farm wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 10 krotność wysokości wiatraka. Budowane obecnie farmy, mają pozwolenia udzielone przed datą wejścia w życie ustawy. – Źródła wiatrowe generują corocznie istotne wielkości energii elektrycznej – od 2015 roku co najmniej 10 TWh rocznie, w 2019 r. ok. 14 TWh. Źródła fotowoltaiczne generują na razie znacznie mniej niż wiatrowe – generacja fotowoltaiki powinna w 2020 r. przekroczyć 2 TWh – podaje PSE.

Obecnie ministerstwo rozwoju pracuje nad liberalizacją ustawy odległościowej. Zakłada ona co do zasady utrzymanie tej zasady, ale będzie możliwość zmniejszenia tej odległości pod warunkiem wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i analiz środowiskowych. Minimalną odległością ma być 500 metrów. Pod koniec września zakończą się pracę wewnątrz resortu nad projektem i wówczas projekt ma trafić do konsultacji wewnątrz resortowych i społecznych.

Bartłomiej Sawicki