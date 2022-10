Orlen rozpoczął włączanie byłych stacji Lotos do swojej sieci Alert

– Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży. W ramach połączenia obu firm sieć grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 1 900 stacji, a na rynkach zagranicznych do blisko 1 300 obiektów. Pod marką Orlen działa już siedem pierwszych zmodernizowanych stacji – czytamy w komunikacie spółki.

Stacja PKN Orlen. Źródło: Flickr, Minale Tattersfield, Album PKN Orlen

Fuzja Orlenu i Lotosu w praktyce

Na nowo włączonych do sieci stacjach pojawiła się już wizualizacja Orlen oraz uruchomiono systemy informatyczne umożliwiające dokonywanie płatności, korzystanie z kart flotowych czy programu Vitay. W pozapaliwowej ofercie sprzedażowej jest wprowadzany asortyment typowy dla tych stacji.

– Dzięki połączeniu z Grupą Lotos nie tylko wchodzimy do grona największych sieci na Węgrzech i Słowacji, ale także umacniamy pozycję na polskim rynku. Zgodnie ze strategią do 2030 roku, chcemy tworzyć najnowocześniejszą w regionie sieć 3 500 stacji paliw i znacząco rozbudowywać sprzedaż poza paliwową. Blisko 100 stacji Lotos, które do stycznia przyszłego roku włączymy do naszej sieci, będzie dostosowywane do naszych najwyższych standardów, tak żeby w pełni odpowiadać na oczekiwania klientów – powiedział prezes Daniel Obajtek.

Do 2030 roku grupa Orlen będzie obecna z ofertą detaliczną na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z 3,5 tysiącem stacji pod swoją marką.

Orlen/Twitter/Wojciech Gryczka