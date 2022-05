Polska pomoże Niemcom z dostawami ropy, jeśli Rosjanie wyjdą z Rafinerii Schwedt Alert

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Wycofanie rosyjskiego udziału z rafinerii Schwedt jest podstawowym warunkiem Polski w pomocy dot. zwiększenia niezależności Niemiec od rosyjskiej ropy – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że bez tego, żaden model biznesowy w tej sprawie nie jest możliwy.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa była w czwartek pytana na wspólnej konferencji prasowej z dyrektorem Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem m.in. o kwestię współpracy polsko-niemieckiej mającej służyć zdywersyfikowaniu dostaw ropy do naszego zachodniego sąsiada.

Szefowa MKiŚ podkreśliła, że polskie rafinerie są przygotowane do przetwarzania ropy z całego świata i tak też się dzieje. Przypomniała, że w ten sposób dostarczana jest też ropa – przez Polskę – do niemieckiej rafinerii Leuna.

– Pracujemy nad nowym wspólnym (polsko-niemieckim – PAP) modelem biznesowym, modelem zarządzania tymi rafineriami tak, by był on optymalny zarówno dla społeczeństwa polskiego, niemieckiego, ale też musimy mieć na uwadze potencjalne wsparcie Ukrainy, które cały czas trwa. Być może po wojnie też uwzględnienie naszego sąsiada ukraińskiego w tym modelu będzie niezbędne – przekazała.

Zapewniła, że polsko-niemieckie prace na poziomie technicznym cały czas trwają – tak na poziomie spółek, jak i na poziomie ministerstw.

Anna Moskwa zapowiedziała, że „pewnie w najbliższych dniach” do Berlina pojedzie polska delegacja, by dokonać podsumowania tych prac. Zwróciła jednak uwagę, na jeden warunek bez spełnienia którego Polska nie wyobraża sobie współpracy ze stroną niemiecką. – Jeden podstawowy warunek żeby wdrożyć jakiekolwiek rozwiązania po naszej stronie, to jest wycofanie rosyjskiego udziału z rafinerii Schwedt. Bez tego wycofania żaden model biznesowy z naszej strony nie będzie możliwy – podkreśliła minister Moskwa.

Rafineria w Schwedt jest najważniejszym dostawcą produktów naftowych dla Berlina i Brandenburgii. Większościowym właścicielem rafinerii jest rosyjska spółka Rosnieft, a ropa dostarczana jest z Rosji rurociągiem Przyjaźń. Pod koniec kwietnia minister Anna Moskwa oraz minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck omawiali sposoby pełnego wykorzystania istniejącej już infrastruktury oraz dodatkowymi środkami na zwiększenie dostaw ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii. Tematem tamtego spotkania były też możliwość współpracy w celu zapewnienia odpowiednich dostaw produktów naftowych w przypadku unijnego embarga na rosyjską ropę i produkty naftowe.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński