Rosjanie spekulują o planach zakupu ropy z Rosji przez Polskę i nazywają je „teatrem absurdu"

Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak odniósł się do spekulacji Kommiersanta, jakoby PKN Orlen nadal planował odbiór ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń w 2023 roku pomimo deklaracji Polski o woli jej porzucenia do końca tego roku.

Tankowiec z ropą PKN Orlen z USA cumujący w Naftoporcie. Fot. PKN Orlen

Zakupy ropy z Rosji przez Polskę

Wedlug Kommiersanta, Orlen w 2023 roku ma zamiar odebrać przez Ropociąg Przyjaźń trzy mln ton ropy. Warto podkreślić, że PKN do 2024 roku ma ważny kontrakt na dostawy ropy od rosyjskiego Tatnieftu. Jednocześnie rząd polski wzywa do całkowitego zaprzestania zakupów ropy z Rosji i oczekuje niskiego pułapu maksymalnego na ropę z Rosji na poziomie 30 dolarów za baryłkę. Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak nazwał to „teatrem absurdu”.

Orlen zaprzestał zakupów ropy rosyjskiej na rynku spot po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak nadal ma dwie ważne umowy długoterminowe: z Rosnieftem do pierwszego kwartału 2023 roku, a z Tatnieftem do lutego 2024 roku.

5 grudnia wchodzi w życie unijne embargo na dostawy ropy rosyjskiej drogą morską. Nie ma póki co ograniczeń dostaw ropy rosyjskiej Ropociągiem Przyjaźń, ale BiznesAlert.pl ustalił, że Polska i Niemcy o takie zabiegają. Same zadeklarowały, że porzucą ten kierunek do końca 2022 roku.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski