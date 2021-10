Polska w odpowiedzi na kryzys energetyczny uderza w Gazprom i reformę EU ETS Alert

Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polska apeluje o inny kształt reformy systemu handlu emisjami CO2 oraz o śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi w obliczu kryzysu energetycznego w Europie.

– W szczególności chodzi o zobowiązania KE do rozwiązania problemu nierównowagi pomiędzy liczbą uprawnień do emisji otrzymywanych przez państwa beneficjentów Funduszu Modernizacyjnego oraz instalacje na ich terenie, a rzeczywistymi emisjami z terytorium tych państw – mówił wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska. – Problem dotyczy zapewnienia zbyt małych dochodów, które są nierównoważne kosztom transformacji ponoszonym przez poszczególne państwa członkowskie i instalacje objęte EU ETS w tych państwach.

– Polska wyraża dużą rezerwę wobec wprowadzenia systemu ETS dla transportu drogowego i budynków. Oprócz poważnych zastrzeżeń dotyczących efektywności wprowadzenia takiego rozwiązania, nasze bardzo duże obawy budzą koszty społeczne takiego rozwiązania – mówił minister.

– Rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej w Europie to efekt szeregu czynników: rosnących cen uprawnień ETS, niesprzyjających warunków pogodowych, bezprawnych praktyk dominującego dostawcy gazu do UE oraz zwiększonego popytu na zasoby związanego z ożywieniem gospodarczym po pandemii – ocenił minister. – Pomimo apeli o zwiększenie dostaw, m.in. ze strony MAE, istniejące gazociągi przez Ukrainę i Polskę pozostają w dużej mierze niewykorzystane. To samo dotyczy europejskich magazynów gazu należących do Gazpromu, które w połowie września były zapełnione jedynie w 1/4 średniego poziomu dla całej UE. Są to wyraźne oznaki manipulacji na rynku i zapowiedź tego, czego UE może oczekiwać w przyszłości. Komisja Europejska powinna właściwie badać i karać nieuczciwe praktyki rynkowe.

– Obecny kryzys pokazuje również wyzwania, z jakimi będziemy się mierzyć w związku z elektryfikacją i zależnymi od warunków pogodowych odnawialnymi źródłami energii. Dlatego musimy zapewnić stabilne otoczenie regulacyjne, ułatwiające inwestycje we wszystkie technologie niezbędne do płynnego przejścia na niskoemisyjny system energetyczny: odnawialne źródła energii o nieregularnej charakterystyce pracy, źródła wytwarzania energii elektrycznej zarówno na potrzeby obciążenia podstawowego jak i elastyczne, tj. energia jądrowa i gaz, a także obiecujące rozwiązania w zakresie magazynowania energii – mówił przedstawiciel Polski cytowany przez resort klimatu.

Wojciech Jakóbik