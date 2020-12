Orlen kończy budowę instalacji produkcji wodoru w Trzebini Alert

Budowa instalacji do produkcji zielonego glikolu Grupy Orlen w Trzebini jest zaawansowana w 77 procentach. Finalizowane są również prace związane z wytwórnią wodoru. Zdaniem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, rafineria w Trzebini jest zbyt mała żeby przetrwać w obecnej formie i będzie przekształcana w biorafinerię.

77 procent zaawansowania

Na konferencji prasowej w Trzebini prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że koncern prowadzi duże inwestycje w celu przedłużenia żywotności rafinerii i poprawy jej efektywności. Zapowiedział, że Orlen zwiększy produkcję w Trzebini biodiesla i biododatków do paliw. Poinformował, że budowa instalacji do produkcji glikolu propylenowego idzie zgodnie z planami i jest zaawansowana w 77 procentach Obajtek podkreślił też, że w 2021 roku oddana zostanie do użytku linia produkcyjna wodoru. Około 70 procent jej produkcji ma być przeznaczone do wytwarzania glikolu, natomiast 30 procent może trafić do napędu pojazdów transportu publicznego. – Mamy podpisane listy intencyjne z dwoma aglomeracjami – zaznaczył. Prezes stwierdził też, że druga z rafinerii Orlen Południe – w Jedliczach – będzie miejscem dużej inwestycji i będzie produkować bioetanol, co zapewni jej przyszłość.

Rok po wmurowaniu kamienia węgielnego w Trzebini pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji przyjaznego środowisku glikolu propylenowego, poziom zaawansowania prac to obecnie 77 procent Na koniec 2021 roku Orlen Południe ma wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. – To aż o 10 tys. więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii. Realizacja inwestycji o szacowanej wartości ok. 400 mln zł umożliwi pokrycie aż w 75 procent krajowego zapotrzebowanie na zielony glikol. Ten bezpieczny dla środowiska produkt wykorzystywany jest m.in. w kosmetyce, czy przemyśle spożywczym, ale też w medycynie na przykład do wytwarzania środków higienicznych i farmaceutycznych. W perspektywie długoterminowej inwestycja zwiększy więc również bezpieczeństwo Polski w sytuacji zagrożenia epidemią – podkreśla koncern.

Wodór w Trzebini

Do końca 2021 roku powstanie również wytwórnia wodoru. Stanowi ona integralną część kompleksu zielonego glikolu, na którego potrzeby wykorzystane zostanie ok. 75 procent rocznej produkcji wodoru, która wyniesie 16 mln Nm3. – Pozostałe 25 procent to wodór najwyższej jakości, który od razu znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie. Paliwo wodorowe z Trzebini będzie napędzać publiczną flotę aglomeracji śląskiej i Krakowa. PKN Orlen podpisał już listy intencyjne w tym zakresie- wyjaśnia spółka.

– Mimo pandemii koronawirusa, Orlen realizuje inwestycje zgodnie z planem. Przykładem jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu, którą uruchomimy w przyszłym roku. Zgodnie z nową strategią PKN Orlen , na zrównoważony wzrost planujemy przeznaczyć ponad 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł na inwestycje obniżające emisję dwutlenku węgla. Mamy konkretny cel i wiemy jak go osiągnąć. Dlatego m.in. zwiększamy moce w biopaliwach i biomateriałach oraz budujemy pozycję na rynku paliw alternatywnych, w tym wodoru. Inwestycje, które realizujemy obecnie na południu Polski, będą kluczowe dla dalszego rozwoju w tych obszarach – mówi Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen podkreślił także, że jednym z założeń nowej strategii koncernu do 2030 roku jest spadek emisyjności, co będzie się wiązało z koniecznością dużych inwestycji. – Jesteśmy przygotowani do wchłonięcia środków na transformację energetyczną, chcemy być dużym ich beneficjentem – oświadczył.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki