Wchodzą sankcje na paliwo z Rosji, a impas polsko-niemiecki wokół Schwedt trwa

Trwa impas w sprawie derusyfikacji Rafinerii Schwedt więc Polacy mają blokować dostawy nierosyjskiej ropy przez naftoport w Gdańsku do tego obiektu, a wchodzą sankcje na dostawy produktów naftowych z Rosji.

Business Insider w wydaniu niemieckim informuje, że Polska nie udostępnia ładunków z ropą nierosyjską dla Rafinerii Schwedt w Niemczech, bo nie zamierza wspierać Rosnieft Deutschland, udziałowca większościowego. Trwa impas w sprawie derusyfikacji tego obiektu w rozmowach Berlina i Warszawy.

Ministerstwo rozwoju i technologii RP przekazało Business Insider, że Polska nie zamierza wspierać rosyjskiej firmy dostawami ropy do Schwedt przez naftoport w Gdańsku. Warszawa domagała się derusyfikacji obiektu, a wieści Business Insidera.de potwierdzają to, o czym pisał BiznesAlert.pl. Trwa impas w tej sprawie kluczowy dla bezpieczeństwa dostaw produktów naftowych między Polską a Niemcami. Piątego lutego weszło w życie embargo unijne na dostawy produktów naftowych z Rosji. Schwedt pracuje na połowę mocy przerobowych przez niedobór ropy.

Rafineria Schwedt znajduje się pod zarządem powierniczym resortu gospodarki i klimatu Niemiec do 13 marca. W razie braku porozumienia o derusyfikacji, dojdzie do przedłużenia tej formy kontroli pozbawiającej Rosnieft Deutschland wpływu na decyzje w Schwedt, ale nie wywłaszczającej go. Niemcy wyrzucili już Rosjan z akcjonariatu magazynów gazu znajdujących się w przeszłości pod kontrolą Gazprom Germania zamienionej teraz w SEFE należącą do rządu. Mogliby użyć tych samych przepisów do derusyfikacji Schwedt. Trwają spekulacje na temat ewentualnego wejścia PKN Orlen do akcjonariatu tego zakładu.

