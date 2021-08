Rekordowo niskie zapasy gazu w magazynach Gazpromu. Rosjanie już lobbują za Nord Stream 2 Alert

Magazyn gazu w Rosji fot. Gazprom GChP

Kommiersant informuje o rekordowo niskim zapełnieniu magazynów gazu Gazpromu w Europie na poziomie 18 procent kiedy średnia unijna wynosi 61,5 procent. – To ryzyko dla Gazpromu oraz rynku gazu w Europie – pisze gazeta. Remedium ma być uruchomienie pierwszej nitki kontrowersyjnego Nord Stream 2 jesienią.

Rosyjska gazeta szacuje, że zapasy gazu w czterech największych magazynach Gazpromu na terenie Unii Europejskiej – Rheden i Jemgum w Niemczech, Haidach w Austrii oraz Bergermeer w Holandii – sięgają 18,25 procent ich mocy, czyli około 1,1 mld m sześc. To poziom najniższy w historii.

Kommiersant przypomina, że Gazprom uzupełniał niedobory gazu powstałe po incydencie w instalacji Urengoj na Syberii opisywanym w BiznesAlert.pl właśnie poprzez czerpanie go z magazynów w sierpniu, kiedy zazwyczaj trwa gromadzenie zapasów przed sezonem zimowym. Przyznaje, że dostawy przez Gazociąg Jamalski są nadal niższe od poziomu sprzed usterki i wynoszą około 40 mln m sześc. dziennie przy najniższym poziomie 25 mln. Zwykle docierało tamtędy około 77 mln m sześc. dziennie.

W tym samym czasie Gazprom informuje o zapełnianiu magazynów gazu w Rosji, które mają priorytet względem eksportu. Kommiersant ostrzega, że niskie zapasy w europejskich magazynach grożą ryzykiem niewypełnienia zobowiązań kontraktowych zimą. – Nawet jeśli Gazprom poradzi sobie z usterką w Urengoj, może po prostu nie mieć wystarczających mocy przesyłowych do pokrycia szczytu zapotrzebowania. Według informacji Kommiersanta ta firma liczy w tym kontekście na uruchomienie pierwszej nitki Nord Stream 2 jesienią. To paradoks, że wygląda na to, że cały rynek europejski czeka na ten projekt, bo premia zimowa jest całkowicie nieobecna w wycenie na giełdzie TTF. Z tego powodu nie opłaca się składować gazu w magazynach – czytamy w gazecie. Przekonuje, że handlarze gazem czekają na spadek ceny z uzupełnianiem zapasów.

BiznesAlert.pl jako pierwszy w Polsce ostrzegał przed ryzykiem wykorzystania niedoborów gazu w Europie do promocji Nord Stream 2.

Z danych Gas Storage Poland wynika, że polskie magazyny gazu są obecnie zapełnione w 87 procentach.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik