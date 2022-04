Resort klimatu chce reformy polityki klimatycznej i wydłużenia pracy bloków 200+ o kilkanaście lat Alert

Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska. Fot. BiznesAlert.pl

Wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska powiedział, iż jego resort pracuje nad propozycjami zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wypracowane rozwiązania mają zostać przedstawione Komisji Europejskiej. Wśród propozycji jest między innymi częściowe zwolnienie ciepłownictwa z obowiązku zakupu uprawnień, pod warunkiem dokonywania inwestycji, a także potencjalne wydłużenie udziału bloków węglowych 200 MW w rynku mocy.

Propozycje zmian EU ETS

– Wiele firm z obszaru ciepłownictwa systemowego stoi na krawędzi bankructwa. Jeżeli chcemy dać szansę tym podmiotom i tym samym odbiorcom indywidualnym, to powinniśmy pozwolić na stworzenie alternatywy: albo inwestycje albo zakup uprawnień do emisji CO2. Ewentualnie jakiś parytet, zapewniający jedno i drugie – powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem mogłaby być swego rodzaju derogacja dla małych bloków energetycznych wytwarzających energię z węgla. – Mamy trzydzieści kilka węglowych bloków 200 MW, które musimy zmodernizować kosztem 120-150 mln zł na jedną elektrownię. Dobrze by było, gdyby one weszły jeszcze do rynku mocy i mogły stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny przez najbliższe 12-15 lat, do momentu powstania w Polsce zawodowej energetyki jądrowej – dodał Ireneusz Zyska.

Ministerstwo ma również zaproponować wprowadzenie systemu unikniętych emisji.

Polska opowiada się za ograniczeniem udziału instytucji finansowych w systemie ETS i nie chce wejścia sektorów transportu i budownictwa do systemu ETS, jest za dedykowanymi systemami wsparcia. – To są na razie propozycje robocze, głosy w dyskusji. Dyskutujemy na ten temat w MKiŚ. Pracujemy nad propozycją, która zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w ramach dyskusji nad Fit for 55 i systemem ETS – podsumował Zyska.

ISBnews/BiznesAlert.pl