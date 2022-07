Resort klimatu wprowadzi algorytm do określania koniecznych zapasów paliw Alert

Minister klimatu i środowiska chce wprowadzić algorytm określający ilość koniecznych zapasów paliw, które powinny zgromadzić przedsiębiorstwa energetyczne.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski

Nowy projekt MKiŚ

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono projekt ministra klimatu i środowiska, który ma zmienić rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. Zwiększenie zapasów umożliwi uniezależnienie przedsiębiorstw od kryzysu energetycznego i skoków podaży paliw.

Projekt zakłada zobowiązanie przedsiębiorstw do utrzymywania większych rezerw paliw oraz do wytwarzania energii lub ciepła. Przede wszystkim w kontekście węgla kamiennego. Zapasy powinny być zmagazynowane przed okresem grzewczym. Rozporządzenie wprowadzi algorytm, który będzie precyzyjnie określać jak wielkość koniecznych rezerw a wpływ do pieniężny do dużych przedsiębiorstwa ma wynieść 442 złotych.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska