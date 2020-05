Budżet rosyjski może stracić 50 miliardów dolarów przez niskie ceny ropy w 2020 roku Alert

Agencja Argus podaje, że budżet rosyjski może stracić 50 mld dolarów z powodu niskich cen ropy.

Straty dla budżetu…

Analitycy szacują, że największe straty będą generowane przez niedostateczne wpływy z tytułu podatku od wydobycia kopalin i ceł wywozowych. Jednocześnie budżet może liczyć na dodatkowe wpływy z tytułu mechanizmu tłumiącego. Przy niskich cenach ropy, rafinerie są zobowiązane do wpłacania akcyzy budżetowi państwa.

Według analityków, wysokość środków przekazanych do budżetu wyniesie około osiem miliardów dolarów. W ubiegłym roku, kiedy ceny ropy były wyższe, budżet państwa wypłacał rafineriom zwrot akcyzy w wysokości pięciu miliardów dolarów. Oznacza to, że łącznie budżet zaoszczędzi lub otrzyma około 13 mld dolarów niezaplanowanych wpływów.

…i firm

Straty poniosą również rosyjskie koncerny paliwowe. Według analityków utracą one zyski na poziomie 40 procent względem 2019 roku. Zysk netto na baryłce w 2020 roku ma spaść z piętnastu do dziewięciu dolarów. Przychody kwietniowe ukształtują się na poziomie ujemnym. Prawdopodobnie będzie to minus osiem dolarów za baryłkę. W kwietniu 2019 roku zysk wynosił 16 dolarów za baryłkę. Sumarycznie zysk netto firm ma spaść pomiędzy 18 a 20 mld dolarów.

Argus/ Mariusz Marszałkowski