Rosnieft planuje budowę swojego terminala LNG w Arktyce Alert

fot. Rosnieft

W ramach projektu Wostok Oil rosyjski gigant naftowy planuję otworzyć terminal LNG. Byłby trzecim po Gazpromie i Novateku eksporterem LNG w Rosji.

Terminal LNG od Rosnieftu

Podczas prezentacji na Euroazjatyckim Forum Gospodarczym prezes Rosnieft Igor Sieczin poinformował po raz pierwszy, że w ramach projektu Wostok Oil realizowanego w Arktyce, firma planuje wybudować zakład skraplania gazu.

W planowanym porcie „Zatoka Północna” zlokalizowanym w rejonie Dikson na półwyspie Tajmyr ma powstać zakład z możliwościami wysyłki 100 mln ton ropy, 35 mln ton węgla i do 50 mln ton LNG. Transport surowców miałby być realizowany poprzez Północną Drogę Morską.

Wcześniej Rosnieft przystępował do aukcji na pola gazonośne w północnym rejonie Kraju Krasnojarskiego (administracyjna lokalizacja półwyspu Tajmyr).

Nie jest to pierwszy plan wejścia Rosnieftu w segment LNG. W 2013 roku firma planowała, że we współpracy z amerykańskim ExxonMobil wybuduje terminal „Dalekowschodni LNG”, który miał czerpać gaz ze złóż Sachalinu. W wyniku aneksji Krymu i zbrojnym ataku na Ukraine, co w konsekwencji doprowadziło do nałożenia zachodnich sankcji, projekt nigdy nie doczekał się realizacji.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski