Rząd zmienia plany ws. obniżenia obliga giełdowego w handlu gazem Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska zmodyfikowało projekt rozporządzenia dotyczący czasowego obniżenia obliga giełdowego na sprzedaż gazu. Najnowsza wersja zakłada obniżenie do poziomu nie mniejszego niż 30 procent w 2022 roku i w 2023 roku.

Gazociągi. Źródło: freepik

Obligo giełdowe na sprzedaż gazu

W listopadzie zamieszczony został projekt rozporządzenia ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 roku i w 2023 roku. W starej wersji projektu poziom ten miał zostać obniżony do 30 procent w 2022 roku i w 2023 roku.

Resort klimatu opublikował najnowszą wersję. – Zgodnie z projektem rozporządzenia poziom ten zostanie obniżony do poziomu nie mniejszego niż 30 procent w 2022 roku i w 2023 roku. Tymczasowe obniżenie poziomu obliga do poziomu nie mniejszego niż 30 proc. spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa na rynku gazu dzięki wzmocnieniu kontroli państwa nad prowadzonym obrotem. Jednocześnie zostanie zachowana transparentność i płynność dokonywanych transakcji. Ustanowienie nowego, niższego poziomu obliga zmniejsza wolumen gazu podlegający transakcjom giełdowym do poziomu gwarantującego zapewnienie bezpieczeństwa dostaw – czytamy.

MKiŚ zwraca uwagę, że ustanowienie obliga giełdowego na poziomie nie mniejszym niż 30 proc. pozytywnie wpłynie na kondycję finansową przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności w świetle wzrostów cen surowca na rynkach europejskich, zapewniając im zachowanie płynności i benchmarku cenowego.

MKiŚ podaje, że ze Sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2021 roku wynika, że udział sprzedaży gazu sieciowego do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym wynosił w tym roku 31 procent. – Oznacza to, że obligo giełdowe na poziomie nie mniejszym niż 30 procent będzie wciąż pokrywało ich zapotrzebowanie – napisano.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński