Wydatki na rozwój offshore w USA dosięgną inwestycji w ropę Alert

Morska farma wiatrowa Wikinger. Źródło: Iberdrola

Financial Times informuje o dużej zmianie w postrzeganiu potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Poziom inwestycji może osiągnąć 78 miliardów dolarów tylko w tej dekadzie. Podobny pułap jest przewidywany w obszarze ropy naftowej.

Nowe obszary

W obecnej dekadzie USA planują zainwestować 82 miliardów dolarów w rozwój wydobycia ropy i gazu. Dla porównania, w latach 2010-2020 w sektorze oil&gas zostały przeprowadzone inwestycje o wartości 154 miliardów dolarów. Teraz spadną prawie o połowę. Administracja Trumpa poszukuje nowych obszarów wydobycia ropy, lecz nie jest to proste ze względu na wysokie koszty poszukiwań i obawy o wpływ na środowisko. Amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacuje, że wydobycie ropy na obszarach morskich zwiększy się zaledwie o 200 tysięcy baryłek dziennie do 2030 roku.

Potencjał amerykańskiego sektora offshore po stronie Atlantyku może sięgnąć 22 GW, co umożliwi zaopatrzenie ponad 10 milionów domów w energię – podaje amerykańskie biuro ds. zarządzania energetyką morską (ang. Bureau of Ocean Energy Management, Boem).

Inwestorzy branży OZE przekonują, że ostatnie cztery lata były owocne dla morskiej energetyki wiatrowej w USA. Planowana jest budowa dużych elektrowni wiatrowych np. w stanie Massachusetts. Obecnie Boem konsultuje budowę elektrowni wiatrowej Vineyard Wind o mocy 800 MW, w skład której wchodziło by 100 turbin. Na wodach Wirginii została zakończona instalacja dwóch turbin wiatrowych, co stanowi wstęp do budowy elektrowni o mocy 2,6 GW, która ma się rozpocząć w 2024 roku. W kwietniu gubernator Wirginii podpisał ustawę o czystej gospodarce, która do 2034 roku wymaga instalacji co najmniej 5,2 GW na morzu. Nowy Jork planuje budowę 9 GW do 2035 roku, New Jersey – 7,5 MW.

Financial Times informuje, że projekty wymagają na początku sporych nakładów inwestycyjnych tj. miliarda dolarów w przeliczeniu na 250 MW mocy. Koszty w ciągu dekady mają spaść o 40 procent. Jeśli chodzi o cenę energii, to jeszcze kilka lat temu sięgała 150-170 dol./MWh. W przypadku elektrowni Vineyard Wind cena wyprodukowanej energii wynosi 65-80 dol./MWh.

Financial Times/Patrycja Rapacka