Gaz nieznacznie tanieje na europejskich rynkach

W czwartek gaz na holenderskim hubie TTF tanieje o 2-3 procent. Ceny z dostawami w najbliższych miesiącach są rzędu 200 euro za MWh.

Gaz nieznacznie tanieje

Kontrakty z dostawą w sierpniu staniały o 2,5 procent, do 200 euro za MWh. Gaz dostawą we wrześniu staniał o 3 procent, do niecałych 200 euro za MWh. Notowania kontraktów październikowych spadły o niemal 3 procent do prawie 201 euro za MWh. Nieco ponad 3-procentowe spadki zanotowały kontrakty listopadowe i grudniowe, są wyceniane na 198-199 euro za MWh.

Wysokie ceny gazu na europejskich rynkach są w głównej mierze efektem ograniczania dostaw z Rosji. Kurek z gazem do Polski został zakręcony pod koniec kwietnia, obecnie poważnym problemem jest znaczne zmniejszenie przesyłu surowca przez gazociąg Nord Stream 1, biegnący po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec.

