Rząd szykuje wsparcie dla małych ciepłowni Alert

Podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że w obliczu kryzysu energetycznego rząd planuje wprowadzić wsparcie dla małych ciepłowni, które zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Fot. Mariusz Marszałkowski

Rząd wesprze ciepłownie

– Pracujemy nad kompleksowym pakietem, który mógłby wpłynąć na cenę energii i ciepła. W ustawie jest też dodatkowe rozwiązanie, które zabezpiecza gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych ciepłowni, które potrzebują środków, by zakupić surowiec. Zrobiliśmy ankietę wśród 400 ciepłowni i ponad 260 z nich przekazało nam swoje zapotrzebowanie, znalazła się tam potrzeba gwarancji finansowych. Jest to akceptowalne rozwiązanie z poziomu Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc publiczną. Jesteśmy w dialogu z Komisją i innymi państwami, bo te pakiety rozwiązań są zbierane i każde państwo wybiera swój pakiet działań. W tym roku u nas była to tarcza antyinflacyjna i obniżone podatki oraz dodatek osłonowy. Nad ostatecznym kształtem dalej pracujemy. Taryfa na gaz została przedłużona do 2027 roku ustawą z zeszłego tygodnia. Pozostałe elementy będziemy konsekwentnie wdrażać – mówiła Anna Moskwa na konferencji.

Michał Perzyński