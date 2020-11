Spięcie BiznesAlert.pl. Tydzień wyborczy w USA. Co wynik wyborów będzie oznaczał dla energetyki? Alert

W dzisiejszym, wyjątkowym, bo w poszerzonym składzie, wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik, Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński rozmawiają o wyborach w USA i o tym, co się może przez to zmienić w energetyce.

Na chwilę obecną wciąż nie znamy oficjalnego zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale coraz więcej wskazuje na to, że 270 głosów elektorskich zdobędzie Joe Biden. Zapowiedział on, że jego pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie powrót USA do porozumienia paryskiego, co ma fundamentalne znaczenie dla założeń amerykańskiej polityki energetycznej. Donald Trump z kolei podkreśla znaczenie przemysłu paliw kopalnych dla gospodarek w stanach, które mogą zdecydować o losie wyborów.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud i Spotify.