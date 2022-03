Tauron nie odchodzi od gazu bo nim grzeje, ale oceni jego opłacalność Alert

Elektrownia Łagisza. Fot. Tauron

Tauron poinformował na konferencji wynikowej, że pomimo rewizji strategii energetycznej nie porzuci póki co gazu, bo używa go do wytwarzania ciepła, ale oceni ich opłacalność.

– Kontynuujemy naszą inwestycje gazową w Elektrowni Łagisza – powiedział Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu do spraw zarządzania majątkiem. – Na ten moment nie ograniczamy inwestycji gazowych w tym zakresie. Widzimy, że strategia energetyczna kraju być może się zmieni i okres przejściowy dla węgla się zmieni, ale należy pamiętać, że bloki gazowe Taurona dostarczają ciepło – przypomniał. Nie są to bloki regulujące energetykę.

– Dopiero aukcje mocy pod koniec 2022 roku pokażą w jakim stopniu opłacalne będą inwestycje tego typu. Na dzisiaj Tauron nie rewiduje swych poczynań – dodał Topolski.

Strategia energetyczna ma po rewizji zapowiadanej przez rząd ograniczyć użycie gazu w energetyce i ciepłownictwie oraz doprowadzić do rewizji oceny opłacalności bloków gazowych z punktu widzenia rekordowych cen paliwa.

– Tauron skupia się na wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Nasz wysiłek jest skierowany na te czynności – powiedział Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Taurona. – Jeżeli pojawi się możliwość wsparcia z rynku mocy zmodernizowanych bloków 200 MW, będziemy ją wspierać – dodał.

Wojciech Jakóbik