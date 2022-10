Jest umowa o sprzedaży kopalni Tauron państwu za złotówkę Alert

Tauron zawarł umowę z ministerstwem aktywów państwowych o warunkowej sprzedaży 100 procent akcji kopalni: Sobieski, Janina i Brzeszcze niezbędną do wydzielenia aktywów węglowych z sektora energetycznego w ramach budowy specjalnej agencji.

Kopalnia Brzeszcze. Fot. Tauron

– Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON. To jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego Grupy – mówił Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona. Warunek to zakaz pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz umorzenie zadłużenia Tauron Wydobycie, do którego należą owe kopalnie, wobec jego spółki-matki Tauron Polska Energia.

Cena sprzedaży wynosi złotówkę i uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe na lata 2022-2049 w których mają pracować elektrownie, jednakże już w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma przejąć wszystkie aktywa węglowe energetyki, aby zapewnić bezpieczeństwo państwu oraz swobodę finansową spółkom sektora. Kopalnie Taurona chwalą się wydobycia węgla o niskiej zawartości chloru, który jest przydatny w nowych blokach węglowych w Polsce. Te kopalnie oferują między innymi ekogroszek do ogrzewania polskich domów.

– Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu Taurona podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy Taurona, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji – wyjaśnił prezes Szczeszek.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma powstać do końca 2022 roku, choć pojawiają się spekulacje na temat opóźnienia. Pierwotnie miała być gotowa w 2021 roku.

Tauron/Wojciech Jakóbik