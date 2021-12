TGE podsumowała działalność w listopadzie. Wolumen energii elektrycznej idzie w górę Alert

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) przedstawiła wyniki z listopada 2021 roku. Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6 procent rok do roku, natomiast wolumen gazu ziemnego spadł o 8,7 procent i wyniósł 10 895 811 MWh.

– Jest to piąty miesiąc z rzędu, w którym następuje wzrost obrotów rok do roku. Pomimo spadków z pierwszej połowy 2021 roku, łączne obroty energią elektryczną w pierwszych 11 miesiącach przekroczyły 207 TWh – czytamy w komunikacie TGE.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6 procent w stosunku do listopada 2020 roku. – Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 552,40 zł/MWh i jest to wzrost o 85,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w listopadzie 456,41 zł/MWh, co stanowi wzrost o 13,64 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 roku – informuje giełda.

Gaz ziemny

TGE podaje, że na rynku gazu ziemnego zostały zawarte transakcje o wolumenie 10 895 811 MWh. – Oznacza to spadek o 8,7 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w listopadzie 403,52 zł/MWh i jest to spadek o 15,32 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 roku (GAS_BASE_Y-22) wyniosła 255,13 zł/MWh, czyli o 19,18 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 roku – czytamy.